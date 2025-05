Musetti contro Alcaraz | dove vedere l' incontro in tv e in streaming

Venerdì 16 maggio, Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali BNL d'Italia, in programma sul Campo Centrale del Foro Italico. Questo atteso scontro vedrà il talentuoso tennista toscano sfidare il prossimo numero 2 del ranking ATP. Scopri dove seguire l'incontro in tv e in streaming per non perderti nemmeno un punto!

