Musetti batte Zverev e vola in semifinale a Roma | ora sfida Alcaraz

Lorenzo Musetti conquista un altro traguardo straordinario agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma, battendo Alexander Zverev, secondo del seeding, con un punteggio di 7-6, 6-4. Il tennista azzurro, dopo un match emozionante di 2 ore e 15 minuti, si prepara ora ad affrontare Carlos Alcaraz in semifinale, cercando di allungare la sua striscia vincente.

Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma: Il tennista azzurro ha superato Alexander Zverev, numero 2 del seeding, con il punteggio di 7-6, 6-4, in un match spettacolare durato 2 ore e 15 minuti. Con questo successo, Musetti conquista la sua terza vittoria consecutiva contro il tedesco in carriera, dimostrando solidità mentale e tecnica su un palcoscenico prestigioso come il Foro Italico di Roma. Lorenzo Musetti – FotogrammaIPA Indice. La cronaca del match a Roma 2025: Musetti-Zverev 7-6, 6-4. Ora la semifinale: Musetti vs Alcaraz. La cronaca del match a Roma 2025: Musetti-Zverev 7-6, 6-4. Il match si è aperto con un inizio positivo per Zverev, che ha strappato il servizio nel terzo game del primo set. Musetti ha reagito con carattere, recuperando lo svantaggio sul 3-4. 🔗Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Musetti batte Zverev e vola in semifinale a Roma: ora sfida Alcaraz

