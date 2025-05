Musetti-Alcaraz quando giocano? Orario e dove vedere anche in chiaro in tv e streaming la semifinale degli Internazionali d' Italia

Mercoledì sera, Lorenzo Musetti ha centrato un'importante vittoria, battendo il tedesco Alexander Zverev e guadagnandosi un posto nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Scopriamo quando giocherà, a che ora e come seguire l'incontro in chiaro in TV e in streaming.

Lorenzo Musetti mercoledì sera ha guadagnato la qualificazione alla semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set con.

Musetti-Alcaraz quando giocano? Orario e dove vedere (anche in chiaro) in tv e streaming la semifinale degli Internazionali d'Italia

Musetti-Alcaraz quando giocano? Orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale degli Internazionali d'Italia

Musetti-Alcaraz, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

