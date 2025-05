Sono in programma venerdì 16 maggio le semifinali del tabellone singolare maschile agli Internazionali di Roma 2025. Gli organizzatori hanno già rivelato l’orario di gioco per Lorenzo Musetti, che se la vedrà con lo spagnolo Carlos Alcaraz e -in caso di vittoria contro il norvegese Casper Ruud- per Jannik Sinner contro lo statunitense Tommy Paul che ha sconfitto ai quarti il polacco Hubert Hurkacz ( leggi qui orario e dove vedere in tv Sinner-Ruud ). Programma semifinali. La semifinale tra Alcaraz, testa di serie numero 3, e Musetti, numero 8 del seeding, si giocherà sul Campo Centrale non prima delle ore 15.30. Si attenderà infatti la conclusione della semifinale del doppio, con inizio alle ore 13.30, che vedrà opposte le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini alle russe Mirra Andreeva e Diana Schnaider. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Musetti-Alcaraz a Roma il 16 maggio: orario semifinale e precedenti