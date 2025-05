Musei in musica | musica e arte si fondono al Museo Novecento

Al Museo Novecento, la musica e l'arte si intrecciano in "The Magic Music Planet", l'ultimo appuntamento primaverile di Musei in Musica. Questo progetto, realizzato dalla Fondazione MUS.E insieme all'orchestra filarmonica La Filharmonie, offre un'esperienza multidisciplinare che celebra il Novecento attraverso suoni e visioni, trasformando il museo in un spazio di scoperta e creatività .

Si intitola The Magic Music Planet, viaggio nel Novecento, l'ultimo appuntamento della primavera con Musei in Musica, il progetto, sviluppato da Fondazione MUS.E in collaborazione con l'orchestra filarmonica La Filharmonie che ha l'obiettivo di proporre una serie di esperienze multidisciplinari.

