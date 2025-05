Muddy moles in concerto in piazza Vico

Venerdì 16 maggio, non perdere il concerto dei Muddy Moles in piazza Gb Vico a Chieti! Questa giovane e talentuosa band della scuola secondaria De Lollis ti farà vibrare con energiche sonorità rock e cover imperdibili. L'appuntamento è alle 18: un'occasione da vivere all'insegna della musica dal vivo e del divertimento!

