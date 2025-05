mucillagini situazione sotto controllo

"Dobbiamo aspettare fino alla metà di giugno. Soltanto allora si potrà capire se ci sono le condizioni per il ritorno delle mucillagini ". Roberto Danovaro, docente di biologia marina della Politecnica delle Marche e presidente della fondazione "Patto con il mare per la Terra", non nasconde la sua preoccupazione per i prossimi mesi, ma "al momento – dice – la situazione è sotto controllo". Nei primi giorni di maggio, all’arrivo del primo caldo, al largo della costa romagnola e di quella marchigiana sono state avvistate da numerosi bagnanti lunghe strisce biancastre, da molti interpretate come il segno dell’arrivo imminente delle mucillagini. "Si è trattato di fenomeni di essudazione della vegetazione dei fondali – spiega il docente –, che hanno fatto emergere fioriture che al momento non hanno nulla a che vedere con le mucillagini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

