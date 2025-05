Mozzarella dop l’omaggio del Consorzio di tutela alla nave Amerigo Vespucci

In occasione del 'Tour Mediterraneo Vespucci', il Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ha celebrato un incontro straordinario con la Nave Amerigo Vespucci. Un omaggio a due icone del Made in Italy che si è svolto a Napoli, dove la bellezza della nave ha accolto l'eccellenza culinaria italiana.

(Adnkronos) – Un incontro tra due eccellenze del Made in Italy: la mozzarella di bufala campana Dop a bordo della nave più bella del mondo, Nave Amerigo Vespucci. In occasione della tappa di Napoli del 'Tour Mediterraneo Vespucci', che si concluderà domani, il Consorzio di tutela ha voluto rendere omaggio alla gloriosa storia del veliero.

Mozzarella dop, l'omaggio del Consorzio di tutela alla nave Amerigo Vespucci

La mozzarella di bufala campana Dop a bordo dell’Amerigo Vespucci

La Mozzarella di Bufala Campana a bordo dell’Amerigo Vespucci: un omaggio al Made in Italy

