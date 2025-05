Un nuovo stadio Luigi Ferraris "ristrutturato e all'avanguardia" come palcoscenico per i grandi concerti nazionali e internazionali: è uno dei punti chiave del programma del candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi, che punta sulla "Genova di notte" per rafforzare l'attrattività. 🔗Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Movida: Piciocchi "Porteremo i concerti al nuovo stadio"