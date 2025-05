Movida in piazza Muzii primo vero tentativo di conciliazione tra esercenti e residenti | tutti attorno a un tavolo

La movida in piazza Muzii segna un importante passo verso la conciliazione tra esercenti e residenti. Per la prima volta, le parti si sono riunite attorno a un tavolo, dando vita a un confronto animato ma costruttivo. L'obiettivo è aprire una strada condivisa per migliorare la vivibilità della piazza, coinvolgendo attivamente tutte le voci della comunità .

Il confronto c’è stato ed è stato anche animato, ma mai aggressivo, anzi alla fine propositivo. Sulla movida in piazza Muzii si tenta e forse per la prima volta, di aprire una strada convergente e lo si fa con un tavolo cui siederanno non solo gli esercenti e i rappresentanti delle istituzioni. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Movida in piazza Muzii, primo vero tentativo di conciliazione tra esercenti e residenti: tutti attorno a un tavolo

Approfondimenti da altre fonti

Pescara, incontro tra assessore compro commercio e esercenti di piazza muzii per dialogo sulla movida

Da gaeta.it: L’assessore Zaira Zamparelli di Pescara avvia un tavolo di lavoro con commercianti di piazza Muzii, residenti, ARPA e associazioni per bilanciare movida, sicurezza e rispetto del riposo notturno.

Movida Pescara: il Tar respinge il ricorso dei locali, nel merito il 22 maggio

Lo riporta rete8.it: Mentre il Comune di Pescara pensa a come regolare la movida della cosiddetta Pescara vecchia, il Tar respinge il ricorso dei locali di piazza Muzii e dintorni che chiedevano la sospensiva ...

Viaggio nella movida tra orari e incertezze. I locali: «Patto con i residenti»

Scrive ilmessaggero.it: LA QUESTIONE Tra incertezza, rabbia e proposte per non stravolgere la vocazione della città. Quella cioè di un’offerta di attività serali e notturne molto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Scrive il ilsecoloxix: La Commissione di vigilanza Rai ha convocato per martedì il direttore di Rete, Stefano Coletta, per discutere il caso.