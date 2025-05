Motociclista ferito in via Vignolese dopo lo scontro con un' auto traffico paralizzato

Oggi, intorno alle 18.10, un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Vignolese, nei pressi di Collegarola. Lo scontro tra un'auto e una moto ha bloccato il traffico, creando notevoli disagi. L'incidente si è verificato proprio di fronte all'area di servizio Eni Station, mentre le autorità indagano sulla dinamica.

Intorno alle ore 18.10 di oggi si è verificato un incidente lungo via Vignolese, nel tratto prossimo alla località di Collegarola. Coinvolte un'auto e una moto, che si sono scontrate proprio di fronte all'area di servizio Eni Station. Da un prima ricostruzione sommaria, pare che la moto.

