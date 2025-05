motociclista di 32 anni di robbio lomellina morto in un incidente a granozzo

Robbio Lomellina (Pavia), 15 maggio 2025 – Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, a Granozzo, in provincia di Novara. La vittima è un giovane lombardo di 32 anni, che viveva a Robbio Lomellina, piccolo centro della provincia di Pavia. Il giovane ha perso la vita in un incidente stradale. Stando a quanto emerso il sinistro è avvenuto, intorno all'ingresso del paese lungo la strada provinciale 9. In base alle prime informazioni i due i veicoli coinvolti, un'automobile e una motocicletta, si sono scontrati per cause al vaglio dei carabinieri. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza. Ad avere la peggio è stato il motociclista pavese. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 32enne ma inutilmente e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

