Motociclista cade sulla Statale 36 traffico in tilt durante l' ora di punta

Giovedì 15 maggio, un grave incidente ha coinvolto un motociclista sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". L’impatto, avvenuto poco prima delle 18:15 sul Ponte Manzoni in direzione sud verso Brianza e Milano, ha causato ingorghi significativi, bloccando il traffico durante l'ora di punta.

Un serio schianto stradale ha coinvolto un motociclista nel tardo pomeriggio di giovedì 15 maggio sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", precisamente sul Ponte Manzoni in direzione sud, verso Brianza e Milano. L'episodio è avvenuto poco prima delle 18:15 nei pressi dell'uscita.

