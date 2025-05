Mostra e solidarietà per l’endometriosi

Questa sera, alle 20, lo spazio Do ut des ospita una mostra collettiva di 36 artisti contemporanei per sensibilizzare sull'endometriosi. In un'atmosfera di arte e solidarietà, i visitatori sono invitati a un cocktail di benvenuto, con la possibilità di partecipare all'estrazione di un dipinto con un contributo volontario. Unisciti a noi per sostenere questa causa importante!

Questa sera dalle 20 lo spazio Do ut des all’interno della ex chiesetta di via Isei, unisce all’arte una causa solidaristica: si inaugura una mostra collettiva di 36 artisti contemporanei. Al cocktail di benvenuto si aggiunge, per chi darà un contributo volontario, l’estrazione di un dipinto di un pittore neorealista del ‘900. Il ricavato contribuirà a finanziare un progetto del dottor Marcello Ceccaroni, volto a sostenere cure e ricerche sull’ endometriosi, una seria patologia ginecologica che colpisce una donna su 10. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mostra e solidarietà per l’endometriosi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il nuovo Night City Wire mostra Johnny Silverhand, gameplay e dettagli di Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha rilasciato oggi nuovi video per Cyberpunk 2077, incluso un nuovo trailer sul leggendario rocker interpretato da Keanu Reeves e scene di gameplay e dietro le quinte, tutte parte del pi? recente Night City Wire.