Morto in canoa si tornerà in aula a dicembre

Il processo per la tragica morte di Andrea Demattei, il quattordicenne di Sestri Levante deceduto il 16 gennaio 2023 per ipotermia, riprenderà a dicembre. Andrea era rimasto bloccato con la sua canoa alla foce dell'Entella. Sei vigili del fuoco sono accusati per la gestione dell'intervento. La nuova udienza si svolgerà giovedì 15 maggio 2025.

Nuova udienza, giovedì 15 maggio 2025, del processo per la morte di Andrea Demattei, il quattordicenne di Sestri Levante morto il 16 gennaio 2023 per ipotermia dopo essere rimasto bloccato con la sua canoa alla foce dell'Entella nel Tigullio. Sei vigili del fuoco risultano imputati per il. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Morto in canoa, si tornerà in aula a dicembre

