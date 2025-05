Morto Carlo Battini ex presidente del Pisa

Pisa, 15 maggio 2025 – Il Pisa Sporting Club piange la scomparsa di Carlo Battini, ex presidente del club, deceduto oggi all'età di 86 anni. La società ha espresso il suo profondo cordoglio, rendendo omaggio a un uomo che ha contribuito in modo significativo alla storia del calcio pisano.

Pisa, 15 maggio 2025 – Addio a Carlo Battini, l’ex presidente del Pisa Sporting Club è morto oggi, 15 maggio, all’età di 86 anni. A divulgare la notizia è stato lo stesso club con una nota: “Il Pisa Sporting Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Battini, presidente del sodalizio Nerazzurro dal 2009 al 2015. Sotto la sua presidenza la società si rilancia dopo il secondo fallimento della sua storia tornando immediatam ente nei professionisti e sfiorando la promozione in Cadetteria nella stagione 2012-2013. Il presidente Giuseppe Corrado a nome della Società tutta esprime le più sentite condoglianze alla figlia Carla, ai nipoti e a tutta la famiglia Battini”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto Carlo Battini, ex presidente del Pisa

