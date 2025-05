Morto Alì Rashid le ultime parole dell' ex ambasciatore della Palestina in Italia | Non moriremo in silenzio

Ali Rashid, ex ambasciatore della Palestina in Italia, ha lasciato un messaggio potente prima di morire: "Non moriremo in silenzio". Nato ad Amman nel 1953, Rashid ha servito come Primo Segretario della Delegazione generale palestinese, dedicandosi instancabilmente alla causa del suo popolo e alle relazioni tra Palestina e Italia. La sua voce continuerà a risuonare.

Ali Rashid era nato nel 1953 ad Amman, è stato il Primo Segretario della Delegazione generale palestinese in Italia 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto Alì Rashid, le ultime parole dell'ex ambasciatore della Palestina in Italia: "Non moriremo in silenzio"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Aprire un call center in Italia: l'iter da seguire

Aprire un'attività imprenditoriale di Call Center o di Contact Center è abbastanza complesso ma è una scelta che, se progettata con cura, può rivelarsi un’ottima opportunità di guadagno.