Due morti sul lavoro, undici imputati, dieci richieste di condanna, tutte sotto i due anni, e una sola richiesta di assoluzione. È il bilancio del processo per la tragedia dell’ Archivio di Stato di Arezzo, dove il 20 settembre 2019 Filippo Bagni e Piero Bruni persero la vita asfissiati da una nube di argon, un gas inodore e letale. Erano scesi nel seminterrato per controllare un allarme, ma rimasero intrappolati in una camera di morte. Oggi, a più di sei anni dai fatti, alla Vela del tribunale di Arezzo è attesa la sentenza di primo grado. La procura contesta agli imputati, a vario titolo, l’ omicidio colposo per la morte dei due dipendenti, oltre a una serie di reati accessori legati alla progettazione, realizzazione e manutenzione dell’impianto antincendio, ritenuto non conforme e pericoloso. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morti all’Archivio di Stato. È il giorno della sentenza. Ecco chi rischia di più