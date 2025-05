Morte misteriosa a Giaveno | Germano Giaj Levra trovato con la testa fracassata in casa i figli sentiti a lungo in caserma

Un tragico avvenimento ha scosso Giaveno: Germano Giaj Levra, 91 anni, è stato rinvenuto con la testa fracassata nel suo appartamento. L’assicuratore in pensione è stato trovato agonizzante dai soccorritori. I figli sono stati sentiti a lungo in caserma, mentre gli investigatori cercano di fare luce su questa morte misteriosa avvenuta il 14 maggio 2025.

Un assicuratore in pensione, Germano Giaj Levra, 91 anni, è morto nell'appartamento in cui abitava ieri, mercoledì 14 maggio 2025, in piazza Molines a Giaveno, a causa di fratture alla testa. È stato trovato agonizzante dai soccorritori al secondo piano del palazzo e trasportato in ambulanza.

