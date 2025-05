Morta l' insegnante Paola Maisto per 40 anni docente nelle scuole medie

Lutto a Pescara e non solo per la scomparsa di Paola Maisto in Marzovilla, per 40 anni insegnante nelle scuole medie del capoluogo adriatico, di Città Sant'Angelo e di Spoltore. L'insegnate di storia e italiano aveva 80 anni ed è venuta a mancare nella mattinata di mercoledì 14 maggio. Da. 🔗Leggi su Ilpescara.it

