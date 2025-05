morì in ospedale dopo aver preso il covid asl condannata a risarcire 450mila euro

Livorno, 15 maggio 2025 – Contagiato dal Covid in ospedale, morì pochi giorni dopo la positività al tampone. Raccontata così sembra una delle tante, tristi storie della pandemia che ha funestato il mondo a partire dal 2020 fino alla “chiusura” dell’emergenza sanitaria nel maggio 2023. In realtà si tratta di una vicenda articolata, che ha portato a una causa legale e alla condanna dell’ Asl Toscana Nord Ovest (che copre le province di Livorno, Pisa, Massa Carrara e Lucca). L’azienda sanitaria dovrà pagare in tutto circa 450mila euro: 76mila e 79mila euro alle sorelle del defunto, circa 293mila euro alla convivente. Man wearing face mask holding Covid-19 rapid antigen test cassette with negative result of rapid diagnostic test. Self-testing kit at home La storia: dal ricovero alla morte. Il paziente, originario di Castelfiorentino, aveva compiuto 69 anni da tre settimane quando morì. 🔗Leggi su Lanazione.it

