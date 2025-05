Morale bianconero | la svolta difensiva di Tudor

La Juventus, quarta in classifica con 64 punti, si prepara a affrontare l'Udinese il 18 maggio, puntando a blindare la difesa per assicurarsi un posto in Champions League. Grazie alla guida di Igor Tudor, che ha imposto una solida muraglia bianconera, la squadra mira a capitalizzare ogni opportunitĂ per raggiungere il prestigioso obiettivo europeo.

Una muraglia per l'Europa La Juventus, quarta con 64 punti dopo il pareggio per 1-1 con la Lazio il 10 maggio 2025, affronta l'Udinese il 18 maggio, nella 37ÂŞ giornata di Serie A, con una missione: blindare la difesa per conquistare la Champions League. Igor Tudor, artefice di una svolta

Nico Gonzalez Juve, con Tudor l’argentino ha dato una svolta alla sua avventura in bianconero: questi numeri lo dimostrano

informazione.it scrive: (il BiancoNero) Anzitutto, per via del suo club di provenienza (gli Argentinos Junior, detti “Bichos Colorados”), e poi per quell’innata capacità di infastidire i reparti difensivi avversari.

Hancko Juve, svolta clamorosa nel futuro del centrale: i bianconeri abbandonano definitivamente questa pista? Ultime

Segnala juventusnews24.com: Possibile svolta nel futuro di David Hancko, uno degli obiettivi individuati dal calciomercato Juve per completare il reparto difensivo in vista delle prossime sessioni. Come riportato da Tuttosport l ...

