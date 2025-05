monza coltiva i futuri imprenditori idee e creatività studenti in gioco

La classe 3L del liceo artistico Nanni Valentini di Monza, con il progetto “ Fenice ”, è la vincitrice del concorso “ Learn by doing - vinci se convinci ”, ideato dal Soroptimist Club insieme all’assessorato all’Istruzione del Comune di Monza e a Confartigianato Monza. Sono stati coinvolti oltre 200 studenti delle scuole superiori di Monza e Brianza, in una sfida di idee e creatività dedicata alla cultura dell’ imprenditorialità. I ragazzi del Nanni Valentini hanno saputo distinguersi per originalità, visione e capacità di comunicazione. Hanno avuto l’opportunità di presentare dal vivo la propria idea imprenditoriale ieri in Comune, ricevendo un premio di 1.000 euro, offerto dal Soroptimist Club Monza. “Fenice” si propone di diventare un brand di abbigliamento ecosostenibile per dare nuova vita agli scarti tessili e ai capi invenduti o dismessi dalle grandi aziende del settore. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

