Monza cade nel fiume | uomo ricoverato in ospedale

Questa mattina, a Monza, si è vissuto un momento di paura quando un uomo di 51 anni è caduto nel fiume Lambro in via Gerolamo Ghilini. I soccorsi sono intervenuti prontamente, con vigili del fuoco e un’ambulanza dell’Agenzia Areu, per portarli assistenza e garantire la sicurezza del malcapitato.

Momenti di paura a Monza, in via Gerolamo Ghilini. Intorno alle 7:30 di oggi, giovedì 15 maggio un uomo di 51 anni sarebbe caduto dento il fiume Lambro. Immediata la risposta dei soccorsi: sul posto i vigili del fuoco di Monza assieme ad un'ambulanza e un'automatica di Areu, l'Agenzia.

