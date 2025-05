La Montesi Volley Pesaro pareggia la serie: battuta 3-1 Yuasa Santoni. Sabato si decide tutto in Gara3 La Montesi Volley Pesaro tiene vive le speranze di finale e porta la serie alla decisiva Gara3. Al PalaKennedy i biancorossi si impongono con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 25-23) sulla Yuasa Santoni, al termine di una partita combattutissima e ricca di emozioni. Primo set in salita per Pesaro, che rincorre sin dall’inizio. Dopo un iniziale equilibrio, la formazione ospite prende il largo approfittando di qualche errore in ricezione dei padroni di casa (12-17). La Montesi prova a riavvicinarsi nel finale con un ottimo Coccia, ma un mani fuori a muro consegna il parziale agli ospiti: 23-25. Nel secondo set la formazione di casa cambia marcia. Dopo il 5-5 iniziale, Pascucci piazza un muro per il break biancorosso (11-9). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montesi Volley Pesaro vince 3-1 contro Yuasa Santoni: si decide tutto in Gara3