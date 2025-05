Monte Faito 25 indagati per crollo funivia | anche il presidente Eav

Passano a 25 gli indagati per il disastro della Funivia del Monte Faito, in cui lo scorso 17 aprile persero la vita quattro persone in seguito alla rottura di un cavo che fece precipitare una cabina in un dirupo. Tra di loro, secondo quanto apprende LaPresse, c’è anche Umberto de Gregorio, il presidente dell’Eav, l’azienda pubblica del trasporto pubblico campana che gestisce la funivia. In precedenza, lo scorso 22 aprile, la Procura di Torre Annunziata aveva già iscritto nel registro degli indagati quattro persone tra dirigenti e dipendenti dell’Eav, ai quali oggi dunque si aggiungono altri 21 nomi. La Procura oplontina indaga per i reati di disastro e omicidio colposo – oltre a lesioni colpose con riferimento al 23enne rimasto ferito e ancora ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli. Presidente Eav: “Assoluta fiducia nella magistratura”. 🔗Leggi su Lapresse.it

