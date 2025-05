Mondiale per club | occasione per i campioni tra annate deludenti e giovani in rampa di lancio

Il Mondiale per Club si avvicina, dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, portando con sé la possibilità di riscatto per calciatori delusi e una passerella per giovani promesse. Con 32 squadre pronte a sfidarsi, il torneo si preannuncia ricco di emozioni e opportunità, promettendo spettacolo e storie da raccontare.

Mondiale per club, 13 calciatori che cercano il riscatto dopo un’annata difficile oppure il trampolino di lancio per i più giovani Dal 14 giugno al 13 luglio, gli Stati Uniti ospiteranno il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre: un torneo che promette spettacolo e – per molti – un’occasione per rimettersi in carreggiata. Come . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per club: occasione per i campioni tra annate deludenti e giovani in rampa di lancio

Se ne parla anche su altri siti

Albo d’oro Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club

Secondo lechampions.it: E’ un confronto che ha un fascino particolare perché è l’unica occasione ... campioni d’Europa e di aver segnato nel 3-0 dell’andata a San Siro: la gara di ritorno diventa una corrida. Uno dei punti ...

Nuovo Mondiale per Club: via nel 2025, già nove i club potenzialmente qualificati

Da fcinternews.it: In settimana la FIFA ha svelato alcune novità riguardo il Mondiale per ... accesso per i campioni delle quattro edizioni precedenti della competizione principale per club della Confederazione ...

Mondiale per Club, il TAS ufficializza l’esclusione del León

Come scrive calciostyle.it: Visualizzazioni: 68 Il TAS di Losanna rigetta il ricorso del León contro l’esclusione dal Mondiale per Club. Sarà la FIFA a stabilire chi prenderà parte al torneo al posto dei messicani. Giornata impo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mondiale per club - il Real Madrid non partecipa: l'annuncio di Ancelotti

Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa.