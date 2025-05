Mondiale per Club Infantino | Sarà un successo enorme! I premi saranno…

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha inaugurato il Congresso FIFA 2025 con un entusiasmante discorso sul Mondiale per Club, promettendo un successo straordinario. Tra le novità, sono stati anticipati i premi e le innovazioni che renderanno l’evento ancora più coinvolgente per squadre e tifosi. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e le aspettative per questo attesissimo torneo!

Mondiale per Club, Infantino: «Sarà un successo enorme! I premi saranno.» Le parole del presidente FIFA. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha tenuto il tradizionale discorso inaugurale durante il Congresso FIFA 2025, affrontando numerosi argomenti, tra cui, naturalmente, il Mondiale per Club che prenderà il via a giugno negli Stati Uniti e a cui parteciperà anche l ’Inter. le parole- « Stiamo organizzando la Coppa del Mondo per Club FIFA, la cui prima edizione inizierà il 14 giugno di quest’anno. Permettetemi di dire solo una parola a riguardo perché credo sia importante dire una cosa molto chiaramente. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro della task force della Casa Bianca sui Mondiali di calcio FIFA, con il governo degli Stati Uniti, il presidente USA, il vicepresidente USA, diversi segretari, ministri, presenti, e il mondo è il benvenuto in America. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, Infantino: «Sarà un successo enorme! I premi saranno…»

