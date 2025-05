Mondiale per Club Infantino annuncia | È storia sarà un enorme successo Non ci saranno né entrate né costi per la FIFA

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato che il prossimo Mondiale per Club entrerà nella storia. La competizione, che vedrà la partecipazione della Juventus, si preannuncia un enorme successo, con la promessa di zero entrate e costi per la FIFA. Scopriamo insieme le dichiarazioni di Infantino in vista di questo attesissimo evento.

Mondiale per Club, Infantino annuncia sulla prossima competizione europea: tutte le dichiarazioni. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato in vista del prossimo Mondiale per Club, competizione a cui parteciperà la Juve. PAROLE – «È storia, è la prima volta. Sarà un enorme, enorme successo. Siamo riusciti a ottenere un accordo televisivo incredibile e rivoluzionario con DAZN, garantendo a tutti, a ogni persona al mondo, l’accesso gratuito alle partite, a ogni singola partita della Coppa del Mondo per Club (FIFA). Gratuito per tutti, su DAZN e su alcuni accordi di sublicenza con le principali emittenti televisive dei diversi paesi, perché il calcio è per tutti, è per ogni tifoso in tutto il mondo e tutti hanno il diritto di guardare queste partite gratuitamente. Questo è molto importante, ed è stato molto importante per noi. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club, Infantino annuncia: «È storia, sarà un enorme successo. Non ci saranno né entrate né costi per la FIFA»

Se ne parla anche su altri siti

FIFA, Infantino: "Il Mondiale per Club sarà un enorme successo"

Come scrive tuttojuve.com: Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato come sempre in apertura del Congresso FIFA 2025, affrontanto moltissimi temi, come riportato su FCInterNews.it. Ecco un estratto delle ...

Mondiale per Club, Infantino: «Sarà un successo enorme! I premi saranno…»

Si legge su informazione.it: Mondiale per Club, Infantino: «Sarà un successo enorme! I premi saranno…» Le parole del presidente FIFA Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha tenuto il tradizionale discorso inaugurale durante i ...

Mondiale per Club, Infantino: "Spareggio Los Angeles-America per sostituire il Leon"

Come scrive tuttojuve.com: il presidente della FIFA Gianni Infantino ha confermato come l’ultima squadra partecipante al Mondiale per Club potrebbe uscire da uno spareggio all’interno della CONCACAF, la confederazione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mondiale per club - il Real Madrid non partecipa: l'annuncio di Ancelotti

Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa.