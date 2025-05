Mondiale per Club 2025 quali sono le 32 squadre che partecipano e come funziona il torneo

Il Mondiale per Club 2025 segna una nuova era con l'introduzione di 32 squadre, suddivise in otto gironi. Solo le prime due di ciascun girone avanzeranno alla fase a eliminazione diretta. Questo torneo mira a elevare il livello di competizione e a celebrare il calcio a livello globale, offrendo uno spettacolo senza precedenti.

Il Mondiale per Club 2025 sarà il primo a svolgersi con la nuova formula introdotta dalla Fifa. Rispetto all’ultima edizione le squadre passano da 7 a 32, saranno divise in otto gironi in cui solo le prime due accederanno alla fase ad eliminazione diretta. L’ambizione della Fifa è quella di far diventare il torneo un appuntamento tradizionale proprio come il Mondiale per nazionali, svolgendo le edizioni a quattro anni di distanza l’una dall’altra. Solamente due le italiane che hanno centrato la qualificazione: Inter e Juventus potrebbero inocontrarsi ai quarti di finale. Quali sono le squadre qualificate al Mondiale per Club 2025. Le squadre qualificate provengono da sei confederazioni del mondo associate alla Fifa: Afc, Caf, Concacaf, Conmebol, Ofc e Uefa. Per ciascuna di esse sono stabiliti dei criteri di qualificazione che tengono conto sia dei trofei continentali vinti nel quadriennio 2021-2024, sia di un ranking a punteggio maturato nello stesso periodo. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Mondiale per Club 2025, quali sono le 32 squadre che partecipano e come funziona il torneo

