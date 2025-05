Momo Faye della Pallacanestro Reggiana verso il draft NBA | inserito tra i 59 papabili

Salgono le quotazioni di Momo Faye in vista del draft Nba. Poche ore fa Espn, il famosissimo network sportivo americano, ha infatti inserito il talento della Pallacanestro Reggiana tra i 59 nomi ‘papabili’ per le franchigie del basket a stelle e strisce. Si tratta ovviamente di ‘proiezioni’ che dovranno poi essere confermate nelle due serate del 25 e 26 giugno al ‘Barclays Center’ di Brooklyn in cui le squadre Nba comunicheranno ufficialmente i nomi prescelti, ma è comunque molto significativo che il classe 2005 – cresciuto nelle giovanili biancorosse – sia effettivamente entrato nei radar di tutti i più grandi esperti del settore. Il ‘mockdraft’ (la simulazione, in poche parole) lo pronostica alla ‘pick’ numero 58 che è detenuta dai Cleveland Cavaliers, il club che negli ultimi 15-20 anni ha visto crescere la propria popolarità grazie alla stella di LeBron James (ora ai Lakers) che in Ohio è cresciuto e ha poi fatto ritorno, portando i ‘Cavs’ fino allo storico successo del 2016. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

