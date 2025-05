Momenti di tensione tra Pro Pal e forze dell’ordine al Salone del libro di Torino | il video

Momenti di tensione fra Pro Pal e forze dell’ordine a Torino davanti all’ingresso del Salone del libro. I partecipanti a un presidio organizzato dal comitato “Torino per Gaza” si è avvicinato alla cancellata, ha improvvisato una “battitura” e ha divelto un paio di pannelli. Gli agenti del reparto mobile della polizia si sono mossi in avanti per fare indietreggiare i manifestanti. I manifestanti si erano radunati in presidio per contestare l’incontro previsto al Salone di Nathan Greppi, giornalista autore del libro “La cultura dell’odio” in cui lo scrittore analizza i modi in cui si manifesta l’odio nei confronti di Israele e del suo popolo nel mondo della cultura. Meno di una decina di attivisti si sono avvicinati alla sala, hanno steso una bandiera palestinese e si sono seduti in semicerchio esponendo cartelli con la scritta “In silenzio per la Palestina”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

