A Montemitro, nel cuore del Molise, le campane suonano a festa per la nascita di Libero, il primo bambino dopo un decennio. La gioia della comunitĂ di questo paesino di 200 abitanti esplode, in particolare grazie alla storia di Emanuela, la giovane mamma tornata nel suo paese d'origine per dare vita a un nuovo sogno.

Campane a festa a Montemitro, paesino nel molisano di appena 200 abitanti, dove dopo dieci anni di attesa, è nato il primo bimbo, Libero. La notizia è stata accolta con gioia dall'intera comunitĂ , anche grazie alla storia dei genitori del piccolo: la mamma Emanuela, infatti, tornata nel suo paese di origine dopo molti anni trascorsi nel Bresciano, ha reincontrato Rocco, suo amico d'infanzia, divenuto poi suo marito. I due, dopo essersi sposati con una cerimonia a cui ha preso parte tutto il paese, hanno deciso di riaprire una macelleria e di mettere su famiglia. Martedì scorso è nato il loro primogenito, in concomitanza con il quarantesimo compleanno della mamma. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Molise, a Montemitro nato il primo bambino dopo 10 anni: campane a festa

