Moira Lena Tassi madrina d’onore per le nozze d’oro del celebre ristorante Franco Rossi

Bologna si prepara a festeggiare un evento unico venerdì 16 maggio alle ore 20.00: il ristorante "Franco Rossi", celebre tempio della gastronomia, celebra i suoi cinquant'anni di storia. Madrina d'onore dell'occasione sarà Moira Lena Tassi, pronta a rendere questa serata davvero indimenticabile per tutti gli ospiti, tra piatti raffinati e momenti di grande emozione.

A Bologna, la tifernate Moira Lena Tassi celebra la forza dell' arte e del coraggio delle Donne

Come scrive www3.saturnonotizie.it: Grande successo di pubblico e critica per l' artista tifernate Moira Lena Tassi che ha inaugurato sabato 25 novembre la mostra collettiva d' arte contemporanea " Voci Silenziose, rivendicazione e ...

L'artista tifernate Moira Lena Tassi all'Art City Bologna White Night

Scrive www3.saturnonotizie.it: Quest' anno, tra gli artisti in mostra, c' è anche Moira Lena Tassi: la poliedrica Creativa di Città di Castello partecipa con due opere selezionate appositamente per la mostra " Fantasy' s language", ...

