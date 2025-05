“Il ritorno di Conte alla Juventus sarebbe una cosa positiva perché, come si vede in tutti i campionati, dove allena lui si annusa sempre la prima posizione in classifica “. Luciano Moggi, ovviamente, risponde all’Agenzia Dire – a margine del Salone del Libro di Torino – dal punto di vista della Juve. Però, dice, “ se sia fattibile non lo so perché Conte ha un contratto di due anni ancora con il Napoli, se vince il campionato potrebbe restare anche lì dove la famiglia sta volentieri. Però il suo ritorno è una possibilità, dipende dall’abilità dei dirigenti juventini “. L'articolo Moggi: «Conte alla Juve sarebbe positivo. Ma dipende dall’abilità dei dirigenti bianconeri» ilNapolista. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

