Modugno | Giornata lunga a Castel Volturno giornata in sala video e discorso di Conte

A Castel Volturno, la giornata è stata intensa per il Napoli, caratterizzata da una lunga sessione in sala video e un discorso motivazionale di Antonio Conte. Francesco Modugno, inviato sul campo, ha evidenziato come Lukaku e Raspadori siano stati al centro dei preparativi. Il sogno Scudetto si fa sempre più concreto.

Napoli, sogno Scudetto: Conte carica il gruppo, Lukaku e Raspadori in prima linea Francesco Modugno, inviato da Castel Volturno, è intervenuto durante la trasmissione Sky .

