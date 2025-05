Modena straniero minaccia un 17enne con un coltello e tenta di violentarlo

A Modena, un giovane straniero ha tentato di violentare un 17enne, minacciandolo con un coltello. Tuttavia, il ragazzo ha saputo reagire, colpendo l'aggressore mentre questi si denudava, riuscendo così a prendere il sopravvento e difendersi da una situazione estremamente pericolosa. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e la reazione delle vittime in situazioni di crisi.

Il ragazzo ha però reagito ed è riuscito a colpire il suo aggressore mentre questi si denudava, riuscendo a guadagnare un vantaggio su di lui 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Modena, straniero minaccia un 17enne con un coltello e tenta di violentarlo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Modena, 17enne subisce tentativo di stupro da parte di uno straniero in pieno giorno

Come scrive lapressa.it: Il fatto, sul quale stanno indagando i carabinieri, è accaduto lunedì scorso alle 3 del pomeriggio in via Rinaldi nei pressi di viale Autodromo ...

Modena, stuprata mentre fa jogging. L’aggressore è già in carcere

Riporta ilrestodelcarlino.it: Modena, 16 aprile 2025 – E' già in carcere un 17enne tunisino per lo stupro della 65enne aggredita ieri sulla pista ciclabile a Tabina. Si tratta di un minore straniero ospite di una comunità ...

Violenza a Magreta, tensione Modena-Formigine per la gestione del minore straniero non accompagnato

Lo riporta msn.com: Era seguito dai Servizi sociali del Comune di Modena il 17enne non accompagnato di origini ... Dopo essere arrivato dalla Tunisia come minore straniero non accompagnato, il ragazzo è stato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Emilia Romagna. Scossa 3.3 gradi tra Modena e Reggio

Alle 10.20 di domenica 13 dicembre una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 gradi è stata registrata dall'Ingv.