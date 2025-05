modena celebra 20 anni del club volkswagen italia con un raduno storico

Fervono i preparativi a Modena, per la celebrazione dei 20 anni del Club Volkswagen Italia, sodalizio che venne fondato, nel 2005, a coronamento delle celebrazioni per il 50° di Autogerma, oggi Volkswagen Group Italia, importatore ufficiale del Marchio dal 1954. Da un’idea e regia del Presidente Marzio Cavazzuti con la collaborazione del noto collezionista di vetture VW, Alberto Piccinini e Giacomo Soragni, con il Patrocinio Gratuito di A.A.V.S (Associazione Amatori Veicoli Storici) Federata FIVA dal 2000 (www.aavs.it) ed il gradimento di Volkswagen Group Italia, l’evento, programmato per il prossimo 25 maggio, si preannuncia come un grande contenitore di Storia, Passione e Cultura, elementi sui quali si è sempre distinto il Club Volkswagen Italia. Il titolo della giornata ci riporta agli inizi della storia di questa automobile che oggi è conosciuta con il nome di Maggiolino. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

