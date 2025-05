Il campionato appena cominciato, è già finito, parafrasando la canzone con cui Sergio Endrigo vinse un festival di Sanremo nell’ormai lontanissimo 1968. Anche questa stagione, con i suoi inevitabili alti e bassi (comunque terminata con l’obiettivo di minima del mantenimento della categoria) per quel che riguarda il Modena è già pane per gli almanacchi, e da questo day after siamo tutti pronti a ricominciare a vivere un’altra lunga estate di programmazione, voci e ovviamente mercato. Ci sarà chi saluterà la maglia gialloblu, e Antonio Palumbo potrebbe essere uno di questi: il fantasista canarino è ancora legato al Modena per altre due stagioni, ma dopo la querelle di gennaio che lo voleva già partente, il mercato estivo potrebbe davvero essere quello dell’addio, magari verso una serie A alla quale, ci mancherebbe, lui legittimamente aspira. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena: Antonio Palumbo verso l'addio? Il mercato estivo potrebbe portarlo in Serie A