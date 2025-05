Moda Urso | nel pellettiero siamo il secondo Paese al mondo Merito dell’eccellenza dei nostri prodotti e di Pmi competitive

«Sappiamo quanto la dimensione aziendale sia importante per rispondere in modo più efficace alle sfide del mercato globale, aumentando la capacità di investimento, innovazione e proiezione internazionale». Lo ha detto il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso in un videomessaggio inviato agli Stati generali della pelletteria italiana, in svolgimento a Firenze. Urso ha ricordato «come Mimit abbiamo definito misure per circa 250 milioni di euro dedicati proprio alle micro, piccole e medie imprese del settore moda. Di questi, in particolare, 100 milioni sono dedicati ai mini-contratti di sviluppo che agevolano l’aggregazione tra Pmi». Moda, Urso: in ambito pellettiero siamo il secondo Paese al mondo per esportazioni. In ambito pellettiero, ha evidenziato Urso, « siamo il secondo Paese esportatore mondiale dopo la Cina, grazie all’eccellenza dei nostri prodotti che vedono la luce in imprese spesso di piccole dimensioni ma estremamente competitive ». 🔗Leggi su Secoloditalia.it

