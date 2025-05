Un set del cinema nel cuore dell'Oltrarno, con piazza Santo Spirito a fare da sfondo? No, semplicemente una sfilata: ossia la Cruise 2026 di Gucci, capace prima di far infuriare gli abitanti, soprattutto loro, i sanfredianini, che Pratolini descriveva come bellicosi e furiosi, ma poi di conquistarli, quasi magicamente. Tuffando tutta Firenze e i fiorentini in un ambiente da sogno: dove moda, arte, storia e futuro si sono intrecciati davanti agli occhi incantati di curiosi e fashion addicted accorsi dai cinque continenti L'articolo Moda: sfilata di Gucci al tramonto a Firenze. Passerella in via delle Caldaie e Santo Spirito. Polemica sulla targa per Guccio (Foto) proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moda: sfilata di Gucci al tramonto a Firenze. Passerella in via delle Caldaie e Santo Spirito. Polemica sulla targa per Guccio (Foto)