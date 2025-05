Mobilità personale ATA 2025 26 | sui siti degli Uffici scolastici provinciali i posti disponibili

Nel contesto della mobilità personale ATA per l'anno scolastico 2025/26, i siti degli uffici scolastici provinciali pubblicano i posti disponibili. L’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 stabilisce che le domande di mobilità del personale ATA devono essere presentate tramite il sistema informativo SIDI, garantendo un processo trasparente e organizzato.

Secondo quanto indicato all’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, la comunicazione delle domande di mobilità del personale ATA di ruolo per l’anno scolastico 202526 attraverso il sistema informativo SIDI, insieme ai dati sui posti disponibili, è stata effettuata entro la data del 12 maggio. L'articolo Mobilità personale ATA 202526: sui siti degli Uffici scolastici provinciali i posti disponibili . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

