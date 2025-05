Mobilità e sostegni per i docenti fuorisede | il CNDDU scrive a Valditara nella Giornata della Famiglia

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani (CNDDU) scrive al Ministro Valditara per evidenziare le difficoltà degli insegnanti fuorisede. Affitti insostenibili, inflazione crescente e distanze familiari rendono necessaria una maggiore mobilità e sostegni per garantire il benessere di questa categoria fondamentale per la nostra società.

