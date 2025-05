Mistero a Roma | trovati resti di animale nel parco davanti alla scuola

Un mistero inquietante ha colpito il quartiere Appio Claudio di Roma. Giovedì 15 maggio, nel parco degli Acquedotti, sono stati rinvenuti dei resti di animale, a pochi passi da una scuola. La scoperta ha allertato la polizia locale del gruppo VII Tuscolano, scatenando indagini su questa macabra situazione che ha scosso la comunità.

