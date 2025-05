Mistero a Fregene | donna di 60 anni trovata morta in casa con una ferita alla testa

Un tragico mistero avvolge Fregene, dove Stefania Camboni, una donna di 60 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Il corpo presentava una ferita alla testa e la scoperta è stata fatta dal figlio, che ha subito dato l'allarme. Le autorità indagano sulle circostanze di questo drammatico episodio.

Una donna di 60 anni, Stefania Camboni, è stata trovata morta in casa con una ferita alla testa. Il corpo della vittima si trovava all'interno dell'abitazione in via Agropoli, a Fregene, nel Comune di Fiumicino, in provincia di Roma. A dare l'allarme è stato il figlio, che secondo quanto ricostruito vive con la compagna in un'altra unità dello stesso villino. È stato lui a ritrovare il corpo e ad allertare i soccorsi. Ora si indaga e gli investigatori non stanno escludendo alcuna ipotesi, compreso l'omicidio. L'obiettivo degli inquirenti è ora quello di ricostruire le ultime ore della vittima, per capire cosa sia successo.

