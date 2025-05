Mister Movie | Tracker Stagione 3 | Via alle Riprese a Luglio e Mistero Famiglia Shaw al Centro

La terza stagione di "Mister Movie Tracker" è pronta a partire con le riprese a luglio, con al centro il mistero della famiglia Shaw. Scopri tutte le novità svelate dal showrunner Elwood Reid e i segreti che attenderanno Colter Shaw. Resta aggiornato con MisterMovie.it per tutte le notizie sul mondo dell'intrattenimento!

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.mistermovie.it. Scopri quando iniziano le riprese della terza stagione di Tracker, cosa ha rivelato il showrunner Elwood Reid e quali misteri attendono Colter Shaw dopo il finale al cardiopalma. 🔗Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie | Tracker Stagione 3: Via alle Riprese a Luglio e Mistero Famiglia Shaw al Centro

Approfondimenti da altre fonti

Tracker – Stagione 3: conferme e tutto ciò che sappiamo

cinefilos.it scrive: La CBS ha fatto centro con la sua emozionante serie procedurale Tracker nelle prime due stagioni e il network ha deciso di rinnovarla per una terza stagione. Basata sul romanzo The Never Game di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Svelato pacchetto skin Klassic MK Movie per Mortal Kombat 11

Svelato il nuovo pacchetto skin di Mortal Kombat 11 ispirato al film originale del 1995 Ora disponibile, il pacchetto skin Klassic MK Movie include voci e fattezze degli attori Christopher Lambert, Linden Ashby e Bridgette Wilson-Sampras Warner Bros.