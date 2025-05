Mister Movie | Tom Cruise | Top Gun 3 e Giorni di Tuono 2? Novità Esplosive!

Tom Cruise torna al centro dell'attenzione con notizie esplosive su "Top Gun 3" e "Giorni di tuono 2"!

L'attore rivela sviluppi inaspettati sui sequel di due suoi film cult, mentre "Mission: Impossible" infiamma Cannes.

Ne parlano su altre fonti

Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise svela come l'acrobazia del film sia nata per scherzo da TikTok

Da comingsoon.it: Durante il Festival di Cannes 2025, il regista di Mission: Impossible - The Final Reckoning insieme a Tom Cruise ha raccontato di come l'acrobazia più pericolosa del film sia nata per scherzo.

Sean Penn: "Tom Cruise? Il miglior stuntman nel mondo del cinema"

Riporta msn.com: La star due volte premio Oscar ha elogiato l'amico e collega per la sua incredibile propensione alle acrobazie nei film action.

