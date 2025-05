Mister Movie | Michael J Fox Torna a Recitare in Shrinking su Apple TV+ Al Fianco di Harrison Ford

Michael J. Fox fa il suo attesissimo ritorno alla recitazione nella terza stagione di "Shrinking" su Apple TV+, affiancato da Harrison Ford. Un momento emozionante per i fan, che possono rivedere un'icona di Hollywood tornare in azione dopo cinque anni. Scopri di più su MisterMovie.it, il tuo punto di riferimento per le ultime notizie sull'intrattenimento!

Un'icona di Hollywood si unisce al cast stellare della terza stagione della serie Apple TV+, segnando un attesissimo ritorno sullo schermo dopo cinque anni.

