Mister Movie | Cinema Italiano e Governo | Dialogo Apertissimo su Cultura e Fondi tra Favino e Giuli

Il cinema italiano si interroga sul suo futuro in un dialogo appassionato tra Pierfrancesco Favino e il Ministro della Cultura. Un confronto aperto su cultura e fondi stimola riflessioni vitali per il settore. Scopri di più su questa importante discussione su Mister Movie! Visita il sito per notizie dall'affascinante mondo dell'intrattenimento.

Dalla Croisette al Salone del Libro, si accende il confronto tra gli artisti italiani, guidati da Pierfrancesco Favino, e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sul futuro dei finanziamenti al settore.

