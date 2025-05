Missione Gaza Boldrini e compagni alzano il tiro e la sparano grossa | entreremo nella Striscia Ma a che prezzo?

Laura Boldrini e un gruppo di sessanta parlamentari italiani stanno per intraprendere una missione ambiziosa a Gaza. Questa iniziativa, una delle più vaste mai realizzate, mira a portare attenzione e solidarietà in una regione critica, sollevando interrogativi sul costo e sulle implicazioni di tale intervento. La sfida è alta, ma la determinazione è altrettanto forte.

«L’obiettivo è entrare a Gaza», fa sapere la deputata dem Laura Boldrini. «La missione che tra due giorni partirĂ , rappresenta una delle piĂą grandi delegazioni internazionali mai spintasi fino alla Striscia. Siamo sessanta tra deputati e deputate, parlamentari italiani al parlamento europeo, docenti universitari di diritto internazionale, operatrici e operatori di Ong e associazioni impegnate sui diritti umani, giornalisti e giornaliste». Una missione annunciata con toni che oscillano tra l’eroico e l’ingenuo. Un proposito che, al di lĂ delle nobili intenzioni, rischia concretamente di alimentare ulteriormente l’odio nei confronti di Israele e di screditare l’immagine dell’Italia in un contesto internazionale giĂ estremamente delicato. Boldrini al via con la “missione Gaza”. GiĂ , perchĂ© l’annuncio della Boldrini e dei suoi “compagni di viaggio” giunge in un momento di altissima tensione, con il conflitto tra Israele e Hamas che continua a mietere vittime. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Missione Gaza, Boldrini e compagni alzano il tiro e la sparano grossa: entreremo nella Striscia. Ma a che prezzo?

